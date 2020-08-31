В Павлово на базе школы откроется дошкольное отделение

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ознакомился с ходом работ по реновации в МОУ «Колтушская СОШ им. Академика И.П. Павлова». В среднем учебном заведении учатся около двух тысяч ребят.

– Это наш первый опыт открытия дошкольного учреждения, – говорит директор школы Татьяна Захарова. – На реновацию здания, которое было построено в 1998 году, было потрачено 100 миллионов рублей. Работы по восстановлению начались год назад. Заменили все – от фундамента до канализации.

Официальное открытие намечено на середину октября. В дошкольном учреждении будет четыре группы и 92 ребенка.

– Трудно представить, что это здание было когда-то ветхим строением, – сказал Александр Дрозденко. – Это тот самый случай, когда подрядчик справился со своим заданием и сделал хорошую работу. Предлагаю создать рейтинг подрядчиков и при строительных работах отдавать предпочтение компетентным строительным компаниям.

Ирэн Овсепян