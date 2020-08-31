В душе у каждого из них таится клятва Гиппократа

День ветеринара как официальная дата отмечается в России с 2014 года, но происхождением своим он уходит в глубину веков, когда были найдены нетленные мощи мучеников Флора и Лавра – покровителей диких и домашних животных. Православные традиции празднования сейчас уже забылись, а новые пока только устанавливаются. Но в этот день обязательно чествуют людей благородной и уважаемой профессии, посвятивших свою жизнь целительству. Мы, в свою очередь, решили отметить День ветеринара этим интервью.

Адрес Станции по борьбе с болезнями животных знаком, наверное, каждому жителю нашего города. Именно в этом старом здании на Колтушском шоссе начиналась больше ста лет назад история всеволожской ветеринарной службы. После безвременного ухода из жизни руководителя ветстанции Владимира Ивановича Наумова чуть больше года ее возглавлял молодой и очень энергичный кандидат ветеринарных наук Леонид Николаевич Кротов – ныне начальник Управления ветеринарии Ленинградской области. 12 месяцев назад он дал первое интервью нашей газете как начальник районной службы, а теперь мы беседуем с ним уже как с руководителем областного ведомства.

Искать Кротова в областной администрации не пришлось – оказывается, он часто бывает во Всеволожске. Наша беседа проходила в том же самом кабинете, что и первое интервью.

– Леонид Николаевич, похоже, вы никак не можете расстаться с родной службой? А сколько всего таких станций по области, и на всех ли ветстанциях так же часто бываете, как здесь?

– В системе ветеринарной службы Ленинградской области 13 подведомственных учреждений – 12 ветеринарных станций и одно учреждение – Ленинградский областной противоэпизоотический отряд. Он территориально располагается в Доме правительства на улице Смольного, три, но в его задачи входит обеспечение эпизоотического благополучия и ликвидация вспышек особо опасных заболеваний на территории всей Ленинградской области. А вот 12 районных ветеринарных станций находятся в самих районах, при этом пять из них – объединенные. Эти учреждения обслуживают по два района. Таким образом, у нас достаточно серьезная сеть ветеринарных учреждений. В дополнение к этому в городских и сельских поселениях по всей Ленинградской области работают структурные подразделения ветеринарных станций – это ветеринарные участки и ветеринарные лечебницы.

У нас в области 21 ветеринарная лечебница и 47 ветеринарных участков. И, конечно, раз в неделю, а иногда и чаще, я бываю в том или ином районе. Встречаюсь с коллегами, мы вместе выезжаем на ветеринарные участки, которые требуют моего внимания, к примеру, необходимо проводить капитальный ремонт или намечается строительство. Но, конечно, Всеволожская ветстанция, поскольку очень много было потрачено на неё сил, душевной энергии, здоровья, – на особом счету. За время моей работы здесь был сформирован энергичный, дружный коллектив, обладающий такими качествами, как взаимовыручка, чувство локтя, поэтому сюда всегда приятно приезжать. К тому же на мне лежит ответственность за то, что учреждение передано в руки новому руководителю. Чтобы ветстанция сохраняла тот же темп и ритм и оставалась лучшей в области, я продолжаю курировать это учреждение.

– Ваша идея построить новое здание на старом месте еще не реализовалась. Но от планов-то ведь вы не отказались?

– Ни в коем случае! Это ещё одна из причин моего еженедельного приезда сюда по пятницам. Мы проводим с главными специалистами планёрку по итогам недели, и, в первую очередь, разговор всегда идёт о проектировании ветеринарной станции. Действительно, после нашего интервью годичной давности мы столкнулись с большими трудностями в ходе реализации проекта. За то время, пока идёт проектирование Всеволожской ветеринарной станции, мы успели построить ветеринарный участок в Мурино, современную ветеринарную клинику в деревне Куйвози, ветеринарный участок на Ладожском озере.

В Осиновце открыли ветеринарный рыбоконтрольный пункт, который впоследствии объединил несколько учреждений Ленинградской области и стал Региональным центром эпизоотического и экологического мониторинга. Там сейчас проводят совместные исследования и наши сотрудники, и представители Управления ветеринарии, кроме того, по заключенным соглашениям проводят свои исследования и несколько институтов.

Буквально на прошлой неделе мы открыли новый ветеринарный участок в садоводстве Дунай, поэтому так или иначе движение идет. А вот с новым зданием Всеволожской станции по борьбе с болезнями животных всё получилось не очень просто. Но к сегодняшнему дню проектно-сметные документы проходят заключительную стадию областной госэкспертизы, и я надеюсь, что уже в конце сентября мы получим подписанные проект и смету. В период реализации этого проекта у нас поменялась концепция: мы решили изменить архитектурно-планировочные решения, принятые прежде, потому что нас не всё устраивало. В процессе мы выяснили, что потребуются дополнительные помещения, в частности актовый зал на 200 посадочных мест. Дело в том, что у нас в области у ветслужбы нет, к сожалению, своего центра, где можно было проводить крупные совещания, семинары.

Кроме того, буквально месяц назад мы получили лицензию на образовательную деятельность и планируем на базе Всеволожской СББЖ организовать образовательный центр повышения квалификации сотрудников. У нас будет проходить отраслевое повышение квалификации по разным направлениям, а для этого требуется хорошее современное здание. Была и еще одна существенная причина, повлиявшая на реализацию проекта. Наше новое здание попало в охранную зону памятников «Дорога жизни» и «Дом авиаторов». На протяжении полутора лет велась достаточно большая работа, чтобы эти границы изменить и получить разрешение на строительство, которое бы не помешало памятникам. И целый год потребовался, чтобы согласовать в Ленэнерго подключение к электросетям по второй категории защиты.

При поддержке администрации Всеволожского района мы проложили систему бытовой и ливневой канализации, даже смонтировали ее. В результате сложного инженерно-технического мероприятия сделали прокол под Колтушским шоссе и врезались в городские сети ливневой и бытовой канализации. Почему это так важно для нас? На сегодняшний день в ветстанции – на минуточку, сегодня у нас ХХI век, – стоят ёмкости для сбора стоков, и мы вынуждены еженедельно, а то и два раза в неделю, вызывать специализированный транспорт для откачки сточных вод. В минувшем июне-июле мы этот проект реализовали, состоялась госприемка, и практически всё готово для того, чтобы начать строительство нового здания.

– Вы сказали, что на базе Всеволожской ветстанции будет проводиться обучение. Означает ли это, что у нас есть специалисты, которые готовы обучать? Или это будут привлеченные специалисты?

– Сегодня у нас в Государственной ветеринарной службе Ленинградской области преобладают ветеринарные врачи, также специалисты других направлений – юристы, бухгалтера – в подавляющем большинстве с высшим образованием. На сегодняшний день трудится 16 кандидатов наук, один из них – кандидат экономических наук. Исполняющий обязанности начальника Всеволожской станции по борьбе с болезнями животных Идиатулин Руслан Идрисович имеет степень кандидата ветеринарных наук. Только на Всеволожской станции у нас работают пять специалистов с учеными степенями. Ну и, конечно, мы будем активно привлекать к образовательной деятельности специалистов по различным направлениям – к примеру, лечение домашних и сельскохозяйственных животных, искусственное осеменение сельскохозяйственных животных, ветеринарно-санитарная экспертиза и другие, а также преподавателей ветеринарных вузов и образовательных центров. Сейчас разрабатываются программы по каждому направлению. Предусмотрено как очное обучение, так и онлайн-курсы, вебинары и дистанционное обучение.

Мы на месте не стоим, мы движемся вперед, мы хотим быть лучшими. И сегодня самый активный коллектив, который стремится к совершенствованию, – это коллектив Всеволожской станции по борьбе с болезнями животных.

– У врачей есть клятва Гиппократа. А у ветеринарных врачей есть своя клятва?

– У нас есть замечательный гимн ветеринарных врачей, написанный Николаем Гавриленко, главным ветеринарным врачом СХПК «Заря» Локтевского района Алтайского края. Там есть такие слова: «Ветеринарные врачи, верны профессии мы свято. В душе у каждого из нас таится клятва Гиппократа. Хоть мы не приняли ее, увы, торжественно с тобою, но долг зовет, и мы идем своей заветною тропою».

У ветеринарных врачей советского периода не было своей клятвы, но до революции 1917 года в системе ветеринарного образования студенты, будущие ветврачи, такую клятву давали. У нас многие врачи являются потомственными ветеринарами – во втором, в третьем и даже в четвертом поколениях. Я – во втором поколении, Руслан Идрисович – в четвёртом. Мой сын окончил обучение, получил специальность ветеринарного фельдшера. Если больше будет династий, если больше будет приходить таких людей в нашу специальность, то мы придем к тому, что у нас будет и своя профессиональная клятва. Мы предложим нашему университету подумать над этим, ведь именно в вузе будущим ветеринарам должны прививаться и чувство ответственности, и профессиональная гордость.

– 31 числа вы открываете памятник военным ветеринарным врачам в поселке Романовка. Какие традиции будет с ним связаны?

– Все ветслужбы области в своих районах оказывают шефство над памятниками войны. Несмотря на пандемию, наши коллективы перед Днём Победы вышли и привели в порядок воинские захоронения, мемориалы, памятники, посвященные подвигу советского народа. У нас нет такой ветстанции, которая бы не шефствовала над памятниками, а некоторые – даже над двумя. Всеволожская ветстанция два года назад взяла шефство над памятником «Дуб и Лавр» на Дороге жизни, и минимум два раза в год коллектив проводит там субботники. А в памятные даты, связанные с войной, мы возлагаем венок от Управления ветеринарии, от Всеволожской станции по борьбе с болезнями животных на этот мемориал.

Но мы хотели бы сохранить для будущих поколений память и о своих коллегах – военных врачах. Они не только лечили животных, но и проводили ветеринарно-санитарные мероприятия, экспертизу продуктов, которые шли на фронт на питание, противоэпизоотические мероприятия, работали и в войсковых частях, и в тылу в сложной обстановке. Врачи, фельдшера, санитары воистину совершили и воинский, и гражданский подвиг. К 75-летию Победы мы решили установить памятник в парке поселка Романовка.

К 9 Мая осуществить планы не удалось: и пандемия коронавируса помешала, и затянул с информацией Центральный архив Минобороны. Только в феврале получили оттуда окончательные сведения, объединили их с информацией, которую получили в Университете ветеринарной медицины, с воспоминаниями живых свидетелей. Все эти материалы составили сборник «Военная ветеринарная служба Ленинградского фронта в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», в подготовке которого приняли участие сотрудники Всеволожской ветстанции.

Если говорить о традициях, то 9 Мая и 31 августа, в наш профессиональный праздник, мы будем ежегодно ухаживать за мемориалом, посвященным военным ветеринарам, возлагать цветы, приводить молодое поколение к памятной стеле, в установку которой вложили всю свою душу.

– День ветеринара не обходится без церемонии награждения. Чем вы порадуете сотрудников в этом году? Что пожелаете им?

– Предусмотрено вручение благодарностей губернатора, благодарственных писем, Почетных грамот Управления ветеринарии ряду специалистов, чуть позже, когда депутаты приступят к работе, будут вручаться также благодарности и Почетные грамоты ЗакСа. Но именно 31 числа из-за большого числа запланированных событий, скорее всего, не получится вручить все награды. Это произойдет позже.

Желаю всем своим коллегам в День ветеринара крепкого здоровья, особенно в нынешней ситуации, когда некоторые из наших коллег перенесли это заболевание, а многие боролись с коронавирусом на территории области. Желаю семейного счастья и благополучия, радости, дружбы, товарищеской поддержки. Хочу, чтобы каждый понимал, что он является членом одной большой семьи, и в любой момент коллеги готовы прийти на помощь.

Беседовала Нина Устичева

Фото Антона Ляпина из архива