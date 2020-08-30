Ленинградская панорама: новости районов короткой строкой

Дайджест главных инфоповодов Ленинградской области за прошедшую неделю.

Ломоносовский район

Юные Степан Чупис и Михаил Новиков из Кипени показали, как нужно реагировать на пожар (на фото). Ребята не растерялись, когда увидели горящее поле за новостройками, вызвали пожарных и помогли найти место возгорания. 15 августа они получили благодарности от начальника отряда государственной пожарной службы Гатчинского района и начальника 134-й пожарной части.

Волховский район

В Старой Ладоге состоялся праздник, посвященный Дню первой столицы Руси. Праздник приурочен к дате основания Российского государства, которое исторически произошло в Ладоге. Участвовали творческие коллективы Волховского района, других районов Ленинградской области, Санкт-Петербурга. С концертной программой выступил оркестр «Метелица».

Подпорожский район

В селе Важины отреставрирован военный памятник «Мы помним вас», который был установлен полвека назад. Цветы к мемориалу возложил на днях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Очень рад, что в Важинах есть такой памятник и что жители чтут память о своих односельчанах. Это настоящий живой патриотизм», – сказал глава региона.

Приозерский район

В крепости Корела прошел Фестиваль военно-исторической реконструкции. Он был посвящен событиям, происходившим здесь в период Смутного времени: героической обороне крепости в 1610–1611 годах от шведского корпуса Делагарди. Участвовали клубы из Москвы, Петербурга, Ростова, Нижнего Новгорода, Подольска.

Сланцевский район

В деревне Выскатке открыта первая в районе станция водоочистки. Она полностью обеспечит качественной питьевой водой 1,5 тысячи жителей деревни. В течение двух лет модульные станции будут установлены в деревнях Овсище, Ставрополье, Новоселье.