На Юбилейной площади Всеволожска торжественно открыли новый фонтан

В рамках спортивно-развлекательной программы «Выходи играть на Юбилейную площадь!» во Всеволожске сегодня, 29 августа, запустили фонтан. Мероприятие сопровождалось игровой интерактивной программой, экстрим-шоу и мастер-классами.

– Следующий год объявлен в Ленинградской области Годом чистой воды, – отметил глава администрации Андрей Низовский. – И наш новый фонтан с подсветкой – предвестник этого события. Однако для Юбилейной площади открытие фонтана это только начало: через полтора месяца здесь будет построена новая детская площадка.

На Юбилейной площади было оживленно: ребятня каталась на роликах и скейтах, малыши рисовали на асфальте, многие подходили к фонтану сделать яркое фото. Изюминку в мероприятие привнес всеволожский «Кванториум». Робот-кванторианец Федя даже помог главе администрации с запуском фонтана.

– Мы подготовили для гостей праздника мастер-классы, на которых можно собирать дроны или выучить азбуку Морзе. – рассказала руководитель всеволожского «Кванториума» Софья Сычева, – Как житель Всеволожска могу сказать, что за последние несколько лет город преображается. А фонтан просто волшебный. Для меня он как небольшой кусочек Петергофа в нашем городе. Думаю, что в жаркий летний день Юбилейная площадь станет излюбленным местом, как для взрослых, так и для малышей.

Торжественное открытие сопровождалось выступлениями творческих коллективов Всеволожского района.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы ВМР