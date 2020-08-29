Ленинградская панорама: флаг России, овеянный славой

Ленинградская область по традиции торжественно и красиво отметила День государственного флага. В полдень 22 августа во всех муниципальных образованиях подняли стяг России. В Кингисеппе одновременно с Днём российского триколора праздновали 636-летие города и День химика.

Барабанная дробь разносится по площади перед зданием местной администрации. Внимание собравшихся приковано к большой пятиметровой скульптуре, укрытой белым полотнищем. Когда ткань с монумента упала, гости церемонии увидели величественную трехметровую фигуру Петра Великого, воздвигнутую на гранитный постамент. Взметнулся вихрь конфетти.

Император облачен в мундир Преображенского полка – именно так Петр I был одет, когда вошел в отвоеванный у шведов Ям. Он при шпаге, держит в руках свиток как символ проведенных реформ и перчатку, означающую вызов, брошенный внешнему миру и тогдашнему государственному устройству. По бокам от памятника установлены две гранитные тумбы. На одной герб Ямбурга и цитата из постановления городской управы 1915 года, на второй – QR-код, «считав» который можно перейти на сайт с подробной исторической справкой о Кингисеппе.

Петр I, как cвидетельствуют историки, бывал здесь около двадцати раз, неоднократно проходил морем по акватории Ямбургского уезда. В России немного малых городов, которые были бы столь тесно связаны с его именем. Неудивительно, что открытие памятника императору-реформатору решили приурочить ко Дню государственного флага и празднованию Дня Яма – Ямбурга – Кингисеппа.

– Имя Петра связано с праздником – Днем флага Российской Федерации, – подчеркнул присутствовавший на торжествах губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Триколор был поднят еще отцом Петра I, но не как государственный флаг, а как флаг многопушечного корабля «Орел», построенного по лучшим в то время голландским технологиям. Сам Петр I уже использовал его как на торжествах, так и во время морских баталий, поэтому сегодня мы чтим память императора.

Добавим, что памятник создан и установлен на средства почетного жителя Кингисеппа Бориса Гольдемберга. По словам Бориса Владимировича, чтобы он стал новой точкой притяжения для кингисеппцев и туристов, разработана концепция обновления исторической площади и окрестных задний, которые «помнят Петра и Екатерину».

Затем почетные гости праздника возглавили флаговое шествие. Колонна, несущая разноцветные стяги, прошла по улице Карла Маркса мимо Екатерининского собора, через мост над рекой Лугой в парк Романовка, где развернулись народные гулянья.

Там работали интерактивные и спортивные площадки, ремесленная ярмарка, со сцены звучали приветствия горожанам, лучших представителей города отметили наградами и грамотами.

Праздничные акции, фотовыставки, спортивные турниры, массовые гулянья, квесты, фестивали и концерты в честь Дня флага РФ прошли во всех районах области. В нескольких районах вручили паспорта 14-летним ленинградцам.

Мила Дорошевич