Ленинградская панорама: найти нужную работу помогают ярмарки

Рынок труда в Ленобласти понемногу оживает. Верный способ найти работу – сходить на ярмарку вакансий. Только за две недели августа Служба занятости населения 47-го региона организовала семь таких ярмарок, а с начала года их прошло 88, из них 58 – специализированных.

Сейчас в областной службе занятости состоят на учете и ищут работу 36 348 человек, уровень регистрируемой безработицы составляет 3,02%.

— Начиная с середины июня мы наблюдаем уменьшение количества граждан, признанных безработными, примерно на 100 человек каждую неделю. Одновременно растет число трудоустроенных. В июле новую работу нашли 4192 человека – это в 2,5 раза больше, чем в июне, и в 8 раз больше, чем в мае. За первую половину августа трудоустроены 1828 человек, – приводит цифры председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

В банке вакансий службы занятости в середине августа имелось более 18 тысяч свободных рабочих мест. Кадры нужны в сфере ЖКХ, в здравоохранении, торговле.

Ярмарки вакансий проводятся как внутри районов, так и межрайонные. Они идут буквально одна за другой. В числе недавних – в Волосово, Гатчине, Подпорожье. Отдельно специалисты оказывают поддержку пенсионерам и предпенсионерам, молодым мамам, людям с инвалидностью, лицам, вернувшимся из мест лишения свободы. Ярмарки дают возможность напрямую пообщаться с представителями предприятий и учебных заведений. С начала года к участию в них привлекли 217 работодателей. К тому же здесь можно получить исчерпывающие консультации на предмет трудоустройства, включая юридические тонкости вопроса.

Решив свой вопрос с поиском места, люди снимаются с учета на бирже труда. Таких все больше: за первую неделю июля с учета снялись 206 человек, за первую неделю августа – уже 365, за вторую – 442. Если положительная динамика сохранится, то во второй декаде сентября эксперты ждут спада роста безработицы. Нужно добавить, что Ленинградская область входит в число немногих субъектов Российской Федерации с низкой регистрируемой безработицей.

Анна Сереброва