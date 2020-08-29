Ленинградская панорама: когда отреставрируют усадьбу Сомино?

«Много лет назад должна была начаться реставрация усадьбы Сомино в Бокситогорском районе. Были выделены средства, разработан проект. Но работы не начались. Разъясните, пожалуйста, текущее положение дел. И еще – два храма, примерно 1782 и 1860 годов постройки, которые находятся в деревне Колчаново Волховского района, срочно нуждаются в восстановлении. Может, их стоит признать памятниками культуры регионального значения?» – задал нам вопрос Иван Бельский. Ответ дали в комитете по культуре Ленинградской области.

– Проект реставрации усадебного дома в поселке Сомино был разработан в 2018 году в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма Ленинградской области». Но возникла необходимость внести корректировки в проектную документацию, и работы были отложены. Сейчас проект доработан, в сентябре запускаем конкурсные процедуры на реставрацию.

Что же касается церкви иконы Тихвинской Божией Матери и церкви Рождества Христова, то приказами комитета по культуре Ленобласти они уже включены в реестр как региональные памятники. В ближайшее время планируется провести противоаварийные работы в церкви иконы Тихвинской Божией Матери.

Сейчас идет передача этих храмов в оперативное управление религиозным учреждениям, чтобы организовать полноценную работу по сохранению объектов культурного наследия.