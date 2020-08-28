На гастрофестиваль во Всеволожском районе доставит бесплатный автобус

В субботу, 29 августа, во Всеволожском районе пройдет масштабный гастрофестиваль на берегу реки Нева. Таким образом поселок имени Свердлова планирует отметить свое 145-летие.

Для удобства жителей и гостей фестиваля в день праздника будет курсировать бесплатный автобус с номерным знаком 838 и табло «Гастрофестиваль». Маршрут движения: Оранжерейка (остановка) – Маслово (магазин) – Большие Пороги (остановка 692 автобуса) – Свердлово-2 (конечная 476 автобуса) – Свердлова-1 (место проведения фестиваля).

Путь в один конец будет занимать около 30 минут. Прибыв на место назначения, автобус проедет назад по тем же остановкам в обратном порядке. Таким образом интервал движения составит один час. Первый рейс запланирован на 11.00, последний – на 21.00.