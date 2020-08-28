Ленобласть заключила контракт на первые два этапа реконструкции Колтушского шоссе

Начинается реконструкция региональной дороги Санкт-Петербург – Колтуши. Колтушское шоссе планируют расширить до четырех полос, оборудовать тротуары и построить новые автобусные остановки.

Тротуары поставят вдоль всего реконструируемого участка. От проезжей части их отделит металлическое ограждение. Также проект предусматривает создание искусственного освещения и 5-метровых шумозащитных экранов в жилых зонах.

Подрядчиком выступает ООО «Техносфера», стоимость контракта 2,2 млрд рублей. Срок сдачи работы 30 августа 2024 года.