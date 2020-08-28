Ленинградская панорама: удобство голосования обеспечено

13 сентября, в Единый день голосования, в Ленинградской области будут работать 995 избирательных участков.

В этот день пройдут выборы губернатора региона, депутата областного Заксобрания шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также депутатов представительных органов нескольких муниципальных образований.

Как рассказал председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, в ходе выборов на пост губернатора действует технология «мобильный избиратель». Это означает, что отдать свой голос разрешено не только по месту регистрации, но и на любом удобном избирательном участке. Для этого до 8 сентября нужно подать заявление в территориальную избирательную комиссию – через МФЦ или Портал госуслуг. Ваше заявление со 2 по 8 сентября примут и в любой участковой избирательной комиссии.

Обратите внимание: на дополнительные выборы депутата областного парламента правило не распространяется. Жителям Выборгского района, решившим голосовать не на своей территории, нужно заблаговременно взять открепительные удостоверения.

Можно будет проголосовать досрочно – 11 и 12 сентября с 8.00 до 20.00. Причем не только на избирательном участке, но и на дому или на территории общего пользования. Такое послабление распространяется на людей, которые по уважительной причине не могут проголосовать в стандартном порядке, на жителей отдаленных населенных пунктов или таких, где нет помещения для голосования.

Подготовила Инга Решетова