Ленинградская панорама: не нужен нам берег турецкий

Нынешний туристический сезон — особенный. Он стартовал с большим опозданием, а вектор развития отрасли направлен внутрь страны. Нюансы обстоятельств, продиктованных пандемией, выявили скрытые резервы. Результаты масштабных проектов налицо.

Альтернатива «Золотому кольцу»

В прошлом году на Петербургском экономическом форуме несколько российских регионов и Ростуризм подписали соглашение о сотрудничестве по развитию проекта «Государева дорога».

«Государева дорога» – тракт длиной 777 км, который проложили по указу Петра I, дабы связать Петербург и Москву. Современный маршрут объединяет туристические объекты в районе трасс М10 и М11 в единое культурно-туристическое пространство. Его можно назвать аналогом созданного в советские годы Золотого кольца. Маршрут проходит через Московскую, Новгородскую, Тверскую и Ленинградскую области, финишируя в Гатчине.

– У россиян сегодня есть желание и возможности путешествовать по России на автомобиле, – говорит президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

Чтобы оценить перспективы «Государевой дороги», 10 августа из Москвы стартовала специальная экспедиция – 9 экипажей, 15 экспертов, которые тестировали маршрут, придорожную инфраструктуру, предложения для туристов разного пола, возраста, социального статуса.

Первые впечатления путешественников – удивление. Оказывается, еще многие красивейшие, интереснейшие уголки нашей страны неизвестны. Например, в Ленинградской области гостей восхитили усадьба Строгановых Марьино, храм апостолов Петра и Павла, железнодорожная станция Любань, которой посвящена одна из глав знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву» Александра Радищева, Дворец двух императоров в Гатчине…

Опробовал «Государеву дорогу» и писатель Павел Садчиков. Как человек, который проехал 128 стран мира, он ответственно заявляет, что Россия уникальна. Ее огромные пространства нельзя увидеть никаким другим образом, как на автомобиле. Автотуризм открывает места, не входящие в стандартные экскурсии, потому огромная армия туристов путешествует диким способом.

По словам Сергея Лобарева, пять дней пути были не шоу, не отдыхом, а серьезной работой. Эксперты изучали, насколько инфрастуктура отвечает требованиям и мотоциклистов, и автомобилистов, и караванеров – водителей автодомов. Все важно: найдутся ли нужная категория бензина, автомастерские, эвакуаторы? А если в дорогу отправиться с детьми? Все ли предусмотрено для маломобильных граждан?

Что дает проект Ленинградской области? Огромные преимущества – сходятся во мнении и специалисты, и туристы.

– Мы ощущаем взрыв активного туризма, в том числе автомобильного, и ждем туристического потока. Он приносит доход предпринимателям, малому и среднему бизнесу, создает рабочие места. Главная задача – продемонстрировать богатый потенциал туристической отрасли, чтобы все знали: в Ленобласти есть что посмотреть, – уверен председатель областного комитета по туризму Евгений Чайковский.

В 47-м регионе активно проектируются и строятся в живописных местах так называемые зеленые стоянки и кемпинги. В этом году на данные цели выделено по 14 млн рублей, а в дальнейшем планируется вкладывать порядка 100 млн рублей ежегодно.

О новых точках притяжения туристов шла речь в ходе «Прямой линии гостеприимства», которую Агентство стратегических инициатив проводит поочередно с разными регионами страны. Всего же в прошлом году нашу область посетило около 5 млн туристов. Почти половина визитов – это туры одного дня.

Чем привлекаем гостей в 2020 году?

Губернатор Александр Дрозденко считает, что сейчас наиболее востребованы нетрадиционные маршруты и активный отдых – походы на байдарках, скалолазание, велотуризм, горные лыжи. Такие предложения есть, разрабатываются новые. Скажем, экотропы: пока их десять, но вскоре будет 47 – символичное для Ленинградской области число. Желающим также могут предоставить возможность пожить в деревенском доме, порыбачить.

А сколько гастрономических открытий обещает ленинградская земля – вепсские пирожки «для зятя», копорский чай, пашский мед, ивангородская минога, выборгские крендели… Помимо национальной кухни коренных народов, в этой копилке, например, поездки в сыроварни.

Также в планах развитие промышленного туризма, в частности экскурсии на Сосновоборскую АЭС или Волховскую ГЭС – первую гидроэлектростанцию Советского Союза.

Как рассказали в областном комитете по туризму, в следующем году откроются маршруты, объединяющие Ленинградскую область и Северную столицу с четырьмя финскими городами озерного района Сайма – Савонлинной, Иматрой, Лаппенрантой и Миккели.

Мила Дорошевич