В Кудрово устраняли условную аварию КамАЗа с бензовозом

В минувшую среду, 26 августа, в Кудрово специалисты аварийно-спасательного формирования и пожарные отрабатывали профессиональные навыки. Для учений инсценировали столкновение грузовика с бензовозом.

ДТП с разливом нефтепродуктов крайне опасны – горючее быстро растекается и легко воспламеняется. Поэтому специалистов аварийно-спасательного формирования подстраховывают пожарные. Все участники учений приступили к своей работе последовательно и уверенно.

Для начала устранили разлив нефти, установив специальный пластырь. После чего приступили к ликвидации аварии. Вся операция заняла всего 15 минут.

Как отмечает руководитель учений, начальник профессионального аварийно-спасательного формирования, Игорь Саломатов, устранение подобной аварии не вызвало особенной сложности. Коллектив участвует в подобных учениях не в первый раз, к тому же все участники операции хорошо знакомы с алгоритмом действий и работают слаженно.

Помимо профессионального аварийно-спасательного формирования в учениях приняли участие члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, а также 150-й пожарной части Всеволожского района.

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения