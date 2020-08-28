Во Всеволожске пройдет научное шоу в День знаний

1 сентября во Всеволожске пройдет семейный праздник «Кванторианский пикник». Наставники «Кванториума» устроят настоящее научное шоу для юных гостей и их родителей.

Мероприятие пройдет на улице Шишканя, дом 1. Дети смогут познакомиться с интересными научными экспериментами и поучаствовать в технологических мастер-классах. Для родителей пройдет собрание с директором «Кванториума», на котором они смогут получить информацию о работе технопарка. Подать заявку на участие можно по ссылке.

«Кванториум» является площадкой нового формата образования в области инженерных наук. Кванторианцы – дети в возрасте от 12 до 18 лет – осваивают самое современное оборудование. На базе технопарка изучают робототехнику, промышленный дизайн, учатся работать с 3D-принтерами и лазерными станками.