Во Всеволожске появился автомат для сбора пластиковых бутылок

Во всеволожском гипермаркете «Лента» на Дороге жизни установили пандомат. Аппарат принимает пустые пластиковые бутылки и алюминиевые банки на переработку и рассчитан на сбор порядка 400 единиц тары.

Компактность пандоматов позволяет устанавливать их в местах большой проходимости, не создавая при этом неудобств для посетителей или сотрудников магазина. Система приема максимально простая и поощряется вознаграждением на выбор: за сданную тару можно получить скидочный купон или отправить этот бонус на благотворительность.

За один сеанс пандомат может принять до 30 бутылок. При этом важно сохранить штрих-код на упаковке – именно по нему отслеживается наполняемость аппарата.

Жители Всеволожска уже оценили простоту и удобство использования пандомата. Ожидается, что за сентябрь в городе будет установлено еще несколько подобных аппарата.