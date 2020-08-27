Поликлиника в Сертолово откроется в сентябре

Завершено строительство больнично-поликлинического комплекса в Сертолово. Объект введен в эксплуатацию и готовится к открытию 15 сентября.

Новая поликлиника будет оказывать медицинские услуги не только сертоловчанам, но и жителям Всеволожского района. Здание в шесть этажей рассчитано на 850 посещений в смену и сможет разместить 120 пациентов на стационарное лечение.

Сейчас в медицинском комплексе заканчивают оборудовать рабочие места врачей. Кабинеты обрастают современной техникой и необходимым инвентарем. По словам главного врача ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Евгения Костюшова, работа не займет много времени – осенью поликлиника сможет принимать первых пациентов.

– Мы планируем внедрить для пациентов ряд ноу-хау, – рассказывает Евгений Костюшов. – Например, в медкомплексе есть отделение послеродовой реабилитации. За состоянием новорожденных будет вестись динамическое наблюдение. Также начнет работу модуль планирования семьи и репродукции. Сейчас жители района вынуждены обращаться за подобной помощью в центры Санкт-Петербурга, но в скором времени эта услуга будет доступна в Сертолово.

В новое здание переедет и центр экстренной медпомощи, освободив помещение под отделение амбулаторной онкологической помощи. Там онкобольные смогут проходить химиотерапию и гистологические исследования.

Со временем в Сертолово планируется создать настоящий медицинский городок с четкими логистикой и структурой. Ожидается, что это поможет увеличить объем и качество оказываемых медицинских услуг. Новый больнично-поликлинический комплекс станет важным звеном в этой системе.