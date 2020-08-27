Педагоги всеволожского района готовятся к новому учебному году

Традиционный районный педагогический совет накануне нового учебного года прошел 26 августа в Муринской средней общеобразовательной школе № 3.

В зале собрались представители общеобразовательных учреждений, родительской общественности, профсоюзных организаций, социальных партнеров системы образования, региональных органов законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления.

Прозвучали приветствия Андрея Низовского, главы администрации, Ольги Ковальчук, заместителя главы района, Ирины Федоренко, председателя комитета по образованию Всеволожского района. Представители власти приняли участие в церемонии награждения педагогов района.

Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» была награждена Ольга Волосевич, заместитель директора по УВР Всеволожской школы № 2. Почетная грамота Министерства просвещения РФ вручена: Юлии Гумбатовой, заведующей детским садом № 6 г. Всеволожска, Наталье Красильниковой, заведующей детским садом № 61 (Медвежий Стан), Татьяне Кузнецовой, заведующей Кузьмоловским детским садом, Олегу Петрову, директору Всеволожского центра образования.

Благодарностью председателя ЗакСа Ленинградской области отмечены: Ольга Воробьева, заместитель заведующего по ВР детского сада № 4 г. Всеволожска, Марине Чалбаевой, учитель русского языка и литературы Лесколовского ЦО. Благодарность Комитета общего и профессионального образования объявлена: Жанне Громовой, учителю математики ВСОШ № 3, Светлане Зверевой, директору ВСОШ № 5, Ларисе Точеной, учителю физики Кузьмоловской школы № 1, Елене Шеволдаевой, учителю начальных классов Муринского ЦО № 2.

Почетной грамотой Совета депутатов Всеволожского района награждена Ирина Селякова, учитель химии и биологии Лицея № 1 г. Всеволожска. Благодарность Главы администрации района объявлена: Ларисе Абрамовской, директору Дубровской школы, Вере Андриевской, заведующей детским садом № 4 г. Всеволожска, Марине Арцыбашевой, заведующей Муринским детским садом № 1, Марине Гавва, заведующей Сертоловскким детским садом № 2, Ирине Кацай, заведующей Чернореченским детским садом, Ольге Кузенковой, заведующей детским садом № 59 (Новое Девяткино), Игорю Соловьеву, директору ЦО «Кудрово», Александру Шарапову, директору Разметелевской школы, Светлане Шефер, инструктору по физкультуре детского сада № 28 (Лупполово). Благодарственное письмо главы администрации Всеволожского района вручено Елене Трофимовой, педагогу дополнительного образования ВСОШ № 4.

С большим докладом «Система образования Всеволожского района: перспективы и новые возможности» выступила Ирина Федоренко, руководитель районной системы образования. В пленарной части демонстрировался фильм «Музей в современной школе», основанный на материалах сборника, выпущенного к 75-летию Победы. Предметные секции районного педагогического совета проводились в режиме видео-конференц-связи.

Подготовила Нина Устичева

Фото Антона Крупнова