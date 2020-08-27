На Дороге жизни пройдет Эстафета вечного огня

3 сентября Ленинградская область проведет памятные акции и мероприятия, посвященные официальному дню окончания Второй мировой войны. Всеволожский район в этот день станет участником Эстафеты вечного огня.

Колонна ретротехники проедет по Дороге жизни от Пискаревского кладбища до мемориального комплекса «Разорванное кольцо». В транспортной шеренге жители района смогут увидеть образцы легендарной техники военного времени: «полуторки», легковые автомобили и мотоциклы. Организаторы обещают включить в колонну даже бронетранспортер и противотанковые пушки.

Участники пробега планируют совершить несколько остановок у разных мемориалов. На финише колонну и зрителей будет ждать торжественная программа «Памяти и славы рубежи» с праздничным концертом и фейерверком.

Фото Антона Ляпина из архива