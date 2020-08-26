Регион выходит на самую масштабную программу газификации

Областное правительство и ПАО «Газпром» подписали программу развития газоснабжения региона на период 2021–2025 года. В результате реализации программы Ленинградская область будет газифицирована на 97,5%.

«Газпром» обязуется построить 124 межпоселковых газопровода. Это позволит провести природный газ в 412 населенных пунктов и газифицировать свыше сотни промышленных предприятий. «Газпром» вложит в программу 31 млрд рублей, что в разы превышает вложения в программы предыдущих лет.

Регион в свою очередь обеспечит внутрипоселковые распределительные газопроводы. К концу 2025 года доступ к газоснабжению получат свыше 54 тысяч квартир и домовладений. 104 котельные также переведут на газ. Регион вложит в эту работу более 12 млрд рублей.