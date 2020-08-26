Объявление

28 августа в 15.00 по адресу: д. Старая, ул. Быкова д. 13, состоится спортивное состязание «Богатырские игры» детской следж-хоккейной команды «Red Rocket» Ленинградской области на базе спортивного стадиона «Колтуши».

Приглашаем Вас на спортивное состязание для поддержания здорового образа жизни. Пришло время не просто здорового, но и счастливого образа жизни – когда общество достигает благополучия через заботу о мире, а также о физическом и эмоциональном здоровье людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие проводится АНО ЦССР «Амалиэль» в рамках проекта «Следж-хоккей – Мой мир», реализуемый на средства гранта губернатора Ленинградской области.