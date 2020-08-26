«Занимайка» ждет малышей

На базе Всеволожского ДДЮТ проходят развивающие занятия для детей от 3 до 7 лет. Опытные педагоги помогают всестороннему развитию малышей и занимаются подготовкой к школьному обучению.

Программа по развитию «Занимайка» работает с детьми в двух возрастных группах – от 3 до 4 и от 5 до 7 лет. Занятия подразумевают не только развитие творческих навыков, но и познавательные разделы. Так, детей ждут занятия по лепке и рисованию, развитию речи, ритмике и танцам, музыке и физкультуре. Воспитанников старшей группы активно готовят к обучению в школе.

«Занимайка» отличный вариант для родителей, которые не успели оформить ребенка в детский сад. Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.

Фото Всеволожского ДДЮТ