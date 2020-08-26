Елена Ящук стала новой «Миссис Кудрово»

В Янинском КСДЦ подвели итоги конкурса красоты и материнства «Миссис Кудрово». Победительницей стала кудровчанка Елена Ящук.

Конкурс организован при поддержке администрации Заневского городского поселения и направлен на продвижение семейных ценностей и материнства. На протяжении месяца участницы демонстрировали свои таланты и достижения, участвовали в конкурсах и мастер-классах.

Кульминацией проекта «Миссис Кудрово» стала концертная программа, собравшая гостей из разных уголков Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Участницы читали свои стихи, пели и танцевали. Помощь в создании праздничного настроения оказал хореографический коллектив Diamonds.

Церемония награждения прошла торжественно и дружно. Все финалистки одержали победу в дополнительных номинациях, а Елена Ящук стала обладательницей целых трех титулов – «Миссис Арома», «Миссис Дружба» и самого главного «Миссис Кудрово».

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения