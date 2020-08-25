Практика проведения ЕГЭ в Ленинградской области вошла в тройку лучших

Более 20 тысяч человек приняли дистанционное участие в онлайн-педсовете «Ленинградская область: инвестиции в образование – инвестиции в человека». Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, известных деятелей в сфере образования, науки и культуры, представителей педагогической и родительской общественности, социальных партнеров.

– Из-за пандемии пришлось перевести на дистанционное обучение около 16 миллионов школьников, – отметил в своем видеообращении министр просвещения России Сергей Кравцов. – Было сложно, но благодаря профессионализму наших педагогов образовательный процесс не прервался. По признанию международных экспертов, опыт российских учителей был одним из лучших в мире. Однако полный переход на дистанционное образование невозможен. Это была временная мера. Школа никогда полностью не перейдет на онлайн-обучение.

– Мы справились с дистанционным обучением, и это не пустые слова, – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – В этом году у нас одни из лучших показателей по сдаче ЕГЭ. Быстрый переход на онлайн-обучение не дал системного сбоя. В этом заслуга всего педагогического коллектива.

Участники конференции отметили, что применение современных технологий по проведению единого государственного экзамена в 47-м региона занимает третью позицию во всероссийском рейтинге.

Ирэн Овсепян