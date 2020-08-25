За три года в Ленинградской области открыли 18 новых школ

Инвестиции в сферу образования Ленинградской области в этом году составили 5 миллиардов рублей. Об этом сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на педагогическом совете «Ленинградская область: инвестиции в образование – инвестиции в человека».

– За счет активной работы по реновации школ дополнительно создано 28 400 школьных мест, – подчеркнул глава 47-го региона. – Понятно, что запросы жителей растут, и на карте области за это время появились новые города. Поэтому темпы строительства снижать нельзя. Мы уверены, что проблемы с детскими садами и школами будут решены уже в этом году.

Сегодня в образовательную сферу внедряются рекордные инвестиции. На строительство новых школ и детских садов в этом году было потрачено 2,7 миллиарда рублей. Первого сентября в Ленинградской области откроется новых шесть школ и шесть детсадов.

Однако главные стратегические ресурсы, по словам Александра Юрьевича, не финансы, а педагогический персонал.

– В этом учебном году в систему образования привлекут 300 молодых специалистов, – рассказал губернатор. – Это результат комплекса мероприятий, направленных на повышение кадрового потенциала и престижа профессии учителя.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива