Две четы из Всеволожского района награждены дипломами «Почетная семья Ленинградской области»

24 августа в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» прошла торжественная церемония награждения почетных семей Ленинградской области. Таким высоким званием поощряют многодетные семьи за заслуги в воспитании детей и сохранение семейных ценностей.

Среди награжденных дипломом «Почетная семья Ленинградской области» оказались и жители Всеволожского района – Андрей и Татьяна Епишковы и Андрей и Инна Карионовы. В мероприятии принял участие глава 47-го региона Александр Дрозденко.

«Почетной семьей стать не просто. Это не только семья, где хорошо воспитаны дети, но семья, которой гордятся все, семья, ставшая примером для других, семья, неравнодушная к жизни окружающих», – отметил губернатор.

Комитет по соцзащите населения вручает дипломы «Почетная семья Ленинградской области» с 2006 года. За прошедшее время такой награды были удостоены 252 семьи.