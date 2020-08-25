В лесу прифронтовом вспоминали девушек-лесорубов

Ежегодно 23 августа в лесу близ реки Самарка люди собираются почтить память девушек-лесорубов. На этом месте в далеком 1942 году 12 комсомолок-добровольцев из лесозаготовительного отряда погибли во время артобстрела.

Сейчас на месте бывшего лагеря девушек находится братская могила, здесь же установлены памятник и стела с именами погибших. 23 августа, в день трагической гибели отряда, состоялось торжественное возложение цветов к памятнику девушкам-лесорубам. Отец Роман провел панихиду.

В мероприятии приняли участие ветераны «Ленлес», представители Всеволожского лесничества, комитета по природным ресурсам Ленинградской области и администрации МО «Свердловское городское поселение».

Фото Комитета по природным ресурсам Ленинградской области