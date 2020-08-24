«Отпетые мошенники» и «Hi-Fi» выступят на 145-летии поселка имени Свердлова

В юбилейный день рождения жителей и гостей поселка имени Свердлова ожидается запоминающийся гастрофестиваль на открытом воздухе SverdLoveFest. Праздник пройдет 29 августа на углу Западного проезда и набережной.

Участники фестиваля познакомятся с кухней разных народов мира, а кое-что смогут приготовить самостоятельно на мастер-классах. Организаторы планируют сделать акцент на уличной еде: гостей будут кормить мексиканским буррито, техасскими колбасками, азиатской шавермой, блюдами паназиатской кухни и многим другим.

Настроение зададут приглашенные артисты и кавер-группы. Свои хиты исполнят хедлайнеры фестиваля – «Отпетые мошенники» и «Hi-Fi».