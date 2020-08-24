На небосклоне Сертолово появился «Сириус»

В минувшую субботу, 22 августа, в Сертолово состоялось торжественное открытие молодежного клуба «Сириус». Мероприятие приурочили к большому празднику, организованному в честь Дня города и Дня Государственного флага.

Новое пространство для молодежи открыли ярко и зрелищно – под рев мотоциклов и барабанную дробь. В двухэтажном здании разместились уютные зоны для настольных игр и коворкинга, пространство для творчества и лекторий с проектором. Но самое главное – музыкальная студия с профессиональными инструментами.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский побывал на открытии и оценил обстановку «Сириуса». Одной из многочисленных «фишек» клуба стала памятная стена с автографами гостей. Глава района оставил на стене комментарий «Супер!» и пожелал будущим посетителям клуба насыщенного и интересного досуга.

Фото Светланы Усик