Набережные реки Охты и Графского пруда в Мурино ждут благоустройства

В рейтинговом голосовании «Комфортная городская среда» жители Мурино выбрали три общественных пространства для благоустройства. Преобразиться должны территории набережных Охты и Графского пруда, а также улицы Шувалова и Графская.

В августе архитекторы представили дизайн-проекты по всем трем общественным пространствам. Так, набережную реки Охты предлагают разделить на три зоны – входную, активную и пляжную. Проект предусматривает обустройство шезлонгов с крытыми навесами, создание удобного спуска к воде и организацию павильона для малого бизнеса.

У набережной Графского пруда дизайнеры предложили высадить ожерелье из лип, а территорию вокруг украсить многолетниками и кустарниками. Согласно проекту, сам пруд станет местом для тихого отдыха, а уже неподалеку должны расположиться фуд-корт и амфитеатр, площадка для пляжного волейбола и даже канатная тарзанка.

Улицы Шувалова и Графскую планируется превратить в место спортивного досуга и комфортных прогулок. Предусмотрены зоны под скейт-парк, качели и батуты для взрослых и детей. Здесь же предлагается установить амфитеатр с площадкой для проведения мероприятий.

Заявки по всем трем проектам уже поданы в комитет во ЖКХ Ленинградской области.