День города в Сертолово отметили в День Государственного флага

22 августа во Всеволожском районе прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага РФ. Наиболее ярким праздником отметились в Сертолово – в этот день город праздновал свой день рождения.

84-летие в Сертолово отмечали выступлением творческих коллективов, мастер-классами, интерактивными программами и даже спортивными соревнованиями. Но начался праздник с торжественной церемонии подъема флага России.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский поздравил собравшихся и отметил, что Сертолово – один из самых уютных и красивых городов района. В ходе мероприятия состоялось вручение паспортов гражданам РФ, достигшим 14 лет.

Фото Светланы Усик