«Билайн» сделает интернет быстрее, а связь стабильнее в Петербурге и Ленинградской области

В рамках масштабного инфраструктурного проекта «СуперСити» оператор за год построит более 1500 новых базовых станций в городе и области. Это позволит абонентам «Билайн» быстрее загружать тяжелые файлы с высоким разрешением, а разговоры сделать более комфортными.

С начала 2020 года построено больше половины из запланированных 1500 вышек. Новые базовые станции появились в районах Петербурга: Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, Красногвардейском, Калининском, Приморском, Василеостровском, Петроградском, Курортном, в Кронштадте, а также в пригородах Кудрово и Мурино.

Для того чтобы обеспечить качественной связью клиентов на дачах и в городах Ленинградской области, были смонтированы дополнительные базовые станции в Выборге, Кингисеппе, Сосновом Бору, Всеволожске, Волхове, Тосно, Луге, а также в садоводческих массивах и поселках Мшинская, Чаща, Сиверский, Синявино, Дунай, Яковлево, Горьковское, Тарасово и многих других.

Строительство новой инфраструктуры планируется с учетом потребностей клиентов компании и на основе их оценки качества услуг «Билайн». Отдельное внимание оператор уделит оставшимся «белым пятнам» в покрытии, а также новостройкам в городе и области. В местах, где мобильный интернет пользуется особенно высоким спросом, оператор увеличивает емкость сети, разворачивая такие технологии, как LTE MIMO 4*4 и Carrier Aggregation для того, чтобы мобильный интернет был доступен на высокой скорости всем клиентам даже при возрастающем объеме трафика.

Важным этапом «СуперСити» станет развертывание сети в перегонах петербургского метро в рамках трёхстороннего соглашения с другими операторами связи. Также «Билайн» продолжает работу над улучшением покрытия и устанавливает дополнительные базовые станции на трассе М-11, КАД и ЗСД, чтобы клиенты компании в дороге оставались на связи с близкими.

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