Ленинградская панорама: трассы – комфортные, вода – чистая

Качество дорог и питьевой воды входит в число вопросов, которым в 47-м регионе уделяется максимальное внимание. Есть отличные новости – в первую неделю августа транспорт помчался по участку федеральной трассы Р-23, огибающему Гатчину, а в Лужском районе открыта модульная станция очистки питьевой воды.

Справимся за три года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 2021-й объявил Годом чистой воды в регионе.

– Вода должна быть чистой в наших кранах, на очистных сооружениях и в водоемах. Берем повышенные обязательства – за три года решить вопросы по качеству воды. Делать это будем поэтапно, комплексно, с учетом современных технологий, – сказал Александр Дрозденко во время открытия первой модульной станции очистки питьевой воды в микрорайоне Луга-3.

Современные очистные сооружения снимают проблему в микрорайоне, где сейчас живет больше 4 тысяч человек. Вода на станции проходит фильтрацию, насыщается кислородом, обеззараживается и на выходе полностью соответствует нормативам.

По словам руководителя региона, до конца года в разных уголках области появится более 100 подобных станций. Это идеальный вариант для малых населенных пунктов, где живет не больше 5 тысяч человек. Они хорошо себя показали, например, в поселках Почап и Тесово Лужского района. В городе Луге в ближайшие месяцы установят 14 таких модульных объектов водоочистки.

Кстати, в открытии модульной станции поучаствовал лось Лосилий – народный символ Ленинградской области, изображение которого появится на спецтехнике и питьевой воде областного водоканала.

Добавим, что сейчас «Леноблводоканал» разрабатывает проекты шести крупных водоочистных сооружений: в Выборге, Волхове, Кингисеппе и Лодейном Поле, селе Колчаново и поселке Паша Волховского района. Проектировщики берут на вооружение современные российские технологии. В начале 2021 года проектные работы будут закончены, и стартует реконструкция. Во главу угла ставится комплексный подход: очистные сооружения, замена труб и внутридомовых систем, очистка стоков.

По проекту «Чистая вода» в этом году строятся водопровод в поселке Торошковичи Лужского района, резервуары чистой воды, сети и станция второго подъема в деревне Раздолье Приозерского района, объекты водоснабжения в городе Никольское Тосненского района. При поддержке федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ возводятся современные канализационные очистные сооружения в Подпорожье, в планах – Старая Слобода, Новая Ладога, Выборг, Глебычево, Шлиссельбург, Кировск.

Ворота в Европу

Больше ста тысяч автомашин в сутки способен после реконструкции пропустить участок федеральной трассы Р-23, связывающей область с Псковом и Беларусью.

Этот отрезок объездной дороги вокруг Гатчины реконструировали несколько лет. И вот настоящий праздник для тех, кто за рулем: шесть полос вместо прежних двух, несколько слоев прочного асфальта с усиленным каменным каркасом, устойчивого к образованию колеи и износу шипованной резиной, плюс современное освещение.

7 августа старт движению на обновленном отрезке магистрали дали губернатор Александр Дрозденко и министр транспорта России Евгений Дитрих.

– Ленинградская область – один из самых мощных транзитных регионов РФ. Уже никто не сомневается, что мы даже не окно – мы ворота в Европу, в мир. Через нас проходят огромные потоки грузов в наши портовые комплексы. Сегодня федеральные дороги на территории Ленобласти являются лучшими в РФ. А самое главное – они стали безопасными. Потому что жизнь и здоровье наших граждан – это первое, что ставилось в задачу дорожникам, когда они строили трассы, – подчеркнул Александр Дрозденко.

На важности, сложности объекта акцентировал внимание министр транспорта. По словам Евгения Дитриха, здесь трудилось более 400 человек, 166 единиц техники. Были реконструированы две развязки, два больших путепровода над железнодорожными путями, что обеспечило бессветофорное движение. Для пешеходов – два наземных перехода. Опоры освещения установили складывающиеся. Такая конструкция позволяет вести обслуживающие работы, практически не ограничивая движение.

Новая магистраль – не только хорошая скорость и безопасность. Грузовой поток теперь идет в обход Гатчины по современной шестиполосной трассе, минуя город, – явный плюс в экологии. Добавим, что сейчас ведутся предпроектные работы по «Орловскому обходу» Гатчины с запада, который разгрузит ее исторический центр.

Мила Дорошевич