Ленинградская панорама: новости районов

Дайджест главных инфоповодов Ленинградской области.

Всеволожский район

Региональный семейный фестиваль «По дороге с облаками» прошел во Всеволожске. Для маленьких ленинградцев и их родителей, а также бабушек, которые пришли на праздник со своими внуками, провели мастер-классы, ток-шоу, конкурсы, семейные квесты и игры. Каждый мог найти себе занятие по душе.

Выборгский район

Районный совет по топонимике поддержал предложение Пограничной службы в Выборге об увековечении памяти почетного гражданина Выборгского района Александра Саенко. На доме, где жил участник Великой Отечественной войны, пограничник, будет установлена мемориальная доска.

Кировский район

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов». Оно предназначено для Сахалинской области и будет работать на социально значимом маршруте Сахалин — Курилы.

Лодейнопольский район

Поселок Свирьстрой в двенадцатый раз принимал гостей на районном музыкальном фестивале «Свирьстройская волна». Организаторы посвятили фестиваль Дню образования Ленинградской области и 75-летию Великой Победы. На сцену выходили совсем юные исполнители и опытные взрослые артисты.

Ломоносовский район

В поселке Новогорелово в торжественной обстановке открыли бульвар Вадима Чугунова и памятный знак 6-й роте 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ. В открытии мемориала приняли участие родители десантников Вадима Чугунова и Алексея Тихвинский район

21 августа отмечает 90-летие со дня выхода в свет первого номера общественно-политическая районная газета «Трудовая слава». Одно из немногих изданий, которое регулярно выходило даже в годы Великой Отечественной войны. С августа 2002 года еженедельник возглавляет заслуженный работник культуры РФ Николай Ливанский.