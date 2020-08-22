Потерялись? Звоните спасателям сразу же!

Печальная статистика была озвучена руководителем пресс-службы поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Антоном Паулиным: «Если люди обращаются за помощью к спасателям в первые сутки, то живыми находятся 95% человек, при обращении за помощью во вторые сутки – 70% человек, третьи сутки и позже – находят только половину обратившихся».

Однако важно не только вовремя позвонить спасателям, но и четко следовать их инструкциям. При этом самое главное – оставаться на одном месте. Если придерживаться этого правила, то велика вероятность, что вас спасут в течение суток.

На пресс-конференции, посвященной поиску и спасению заблудившихся в летний период, рассказали о показательном случае, который произошел этим летом. 23 июля, собирая чернику в лесу на границе Псковской и Ленинградской областей, потерялась 73-хлетняя Е.М. Чижова. У нее был с собой заряженный телефон, так что она быстро дозвонилась до спасателей. Однако пенсионерка не стала слушать рекомендации, которые ей давали по телефону, и попыталась выбраться из леса самостоятельно. При этом на фоне паники ей показалось, что она видит большую дорогу за соседним кустом – там, где дороги совсем не было. В результате женщина ушла от того места, где в первый раз позвонила спасателям, на 12 километров в сторону.

Лес прочесывали, но человка найти не могли. Через три дня у пенсионерки села зарядка телефона. Нашли ее только через 18 дней, и то уже не спасатели, а случайные охотники. К тому времени женщина не могла ходить – блуждая по лесу в резиновых сапогах, она натерла ноги до крови. Перебиралась ползком от одного куста к другому, пенсионерка питалась ягодами и пила болотную воду, которую выжимала из мха. 8 августа ее вынесли на носилках из леса и доставили в больницу, где бабушка лежит до сих пор. И это исключительный случай, потому что большинство людей не смогло бы выжить 18 суток в лесу.

Другой показательный случай этого года: 8 августа мужчина 65-ти лет пошел за грибами вблизи железнодорожной станции Погостье Кировского района. Видимо, у него до этого уже были проблемы со здоровьем, потому что в лесу у грибника случился инсульт. Его парализовало, и он не смог ни самостоятельно передвигаться, ни позвонить по телефону. Мужчину нашли только благодаря служебной собаке. Это произошло в 2 часа ночи. Спасателям удалось вовремя вызвать вертолет и в кратчайшие сроки доставить его в больницу.

Для предупреждения подобных случаев достаточно помнить простые правила: если у вас есть проблемы со здоровьем, лучше не ходите в лес в одиночку. И еще важное предупреждение: звонить нужно сразу же!

Людмила Однобокова