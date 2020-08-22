Ленинградская панорама: рейсы здоровья охватят всю область

В Ленобласти полным ходом идет постковидная диспансеризация. Акция «Ленинградское здоровье», в ходе которой передвижные медицинские комплексы и бригады за месяц объедут более 800 населенных пунктов, стартовала 4 августа.

Всеобщая диспансеризация и профилактические осмотры в мобильном режиме призваны компенсировать простой в плановой медицине, вызванный пандемией.

И вот медики отправились навстречу пациентам. Жители региона в мобильных медпунктах сдают анализы, делают рентген, женщины – маммографию, после получения результатов обследований и осмотра врачом общей практики при необходимости на место выезжают специалисты узкого профиля.

За первую неделю акции диспансеризация охватила 2564 человека. Об акции «Ленинградской панораме» рассказал председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. В августе предполагается совершить порядка 1,5 тысячи выездов, причем охватят они не только сельскую местность, но и города области.

По итогам работы будет составлена своеобразная медицинская карта 47-го региона, отражающая состояние здоровья ленинградцев и показывающая, как сказалась пандемия на медицинских показателях.

Важно, что обследование включает экспресс-тестирование на антитела к COVID-19. Данный анализ показывает иммунную прослойку. За 10 дней сделано 1,7 тысячи тестов, всего запланировано провести 20–25 тысяч. Информация о переболевших коронавирусной инфекцией необходима для подготовки к сезонному подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Регион является пионером выездной медицинской работы. Первые мобильные амбулатории появились у нас в 2011 году. Сейчас область располагает 67 передвижными медицинскими комплексами – это 39 амбулаторий, 6 поликлиник, 16 флюорографов и 6 маммографов. Это лучший показатель в России. В прошлом году было закуплено 48 медицинских центров на колесах, они обошлись в 500 миллионов рублей, из которых 285 миллионов – средства областного бюджета, а 215 миллионов выделено из федеральной казны. Таким образом, регион полностью закрыл потребность в передвижном медицинском оборудовании.

– Подчеркну: мы не просто стремимся, чтобы бригады медиков объезжали города, поселки, деревни, оказывали медицинскую помощь жителям отдаленных и небольших населенных пунктов, а у нас таких, где живет меньше ста человек, – больше восьмисот. Была разработана концепция шестиуровневой системы выездного обслуживания населения, согласно которой передвижные медцентры действуют по четкой программе, проработаны маршруты и состав бригад, кратность поездок. Пандемия внесла коррективы, и сейчас мы начинаем реализовывать концепцию с абсолютно беспрецедентной интенсивностью, – пояснил Сергей Вылегжанин.

Анна Сереброва