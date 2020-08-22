Ленинградская панорама: «Вместе мы добьемся результатов!»

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ, – о любимых уголках Ленинградской области и перспективах развития региона:

– У нас красивейший регион! Наверное, для каждого человека самое любимое место – малая родина. Для меня это поселок Павлово-на-Неве, где я родилась. Стараюсь туда приезжать каждый год. Там фантастические закаты! Люблю бывать в Кировске, где провела все детство.

В Ленинградской области немало мест, где обогащаешься духовно. Это Тихвин, Свято-Троицкий монастырь Александра Свирского, потрясающие деревянные храмы, например в Подпорожье. В моих ежегодных маршрутах – крепости в городах Выборге, Приозерске, Старой Ладоге, Шлиссельбурге. Когда друзья просят показать Ленинградскую область, обязательно везу их не только по объектам культурного наследия, но и по адресам, связанным с Великой Отечественной войной. Невозможно не побывать на Синявинских высотах, Дороге жизни… Эти места много значат для каждого ленинградца, и я бываю там не только в связи с проведением официальных мероприятий, но и по велению сердца.

Что же касается хобби… Я обожаю ходить по грибы. Чаще всего в Выборгском районе, который славится своими прекрасными лесами.

Ленинградская область динамично развивается. 47-й регион лидирует по многим показателям. Взять хотя бы сельское хозяйство. Вроде бы северная территория… Но наши люди умеют и хотят работать на земле.

Важнейшей точкой роста считаю туристическую сферу. Мы рядом с Санкт-Петербургом. Нам есть что показать туристам, которые приезжают в Северную столицу. Нужно развивать туристическую инфраструктуру, строить гостиницы. Это даст толчок развитию городов области.

Не могу не сказать о спорте. На каждой встрече люди просят строить спортивные объекты. Это очень востребовано. Нужны спортплощадки, площадки для воркаута. Возник большой запрос на скейт-городки. Дети увлечены этим экстремальным видом спорта, он, кстати, вошел в олимпийскую программу, и родители хотят, чтобы ребята занимались на специально оборудованных, безопасных площадках.

У области есть возможность строить спортивные объекты. Я очень рада, что началось строительство второго ФОКа в моем родном Кировске. Там хорошо развивается художественная гимнастика, и девчонки очень ждут новый зал.

Я вижу, что решение многих вопросов сдвинулось с мертвой точки. Если мы все вместе будем работать на благо области, вырастет качество жизни каждого из нас. Вместе мы добьемся замечательных результатов.