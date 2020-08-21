У Ленинградской области появилась своя «Олимпийская летопись»

Летопись вышла в печать в июле этого года и собрала более 200 имен ленинградских спортсменов. Автор и составитель книги – спортивный журналист и историк, главный редактор газеты «Пенальти» Анатолий Васильевич Рогаткин.

Идею собрать имена всех участников Олимпийских игр, которые родились, проживали и тренировались в Ленинградской области, автор вынашивал давно. Аналогов такого справочника в Ленинградской области не было. Поэтому Анатолию Васильевичу понадобилось 10 лет, чтобы собрать все биографические данные. Для этого он общался с журналистами, тренерами и работниками отделов физкультуры и спорта из разных муниципалитетов. Всю полученную информацию уточнял в старых газетах и журналах. В результате проделанной работы в «Олимпийскую летопись» было внесено более 200 имен.

В книге можно найти информацию обо всех участниках, призерах и победителях летних и зимних Олимпиад. Летопись собрала в себя много интересных фактов о спортивной жизни Ленинградской области. Многие знают, что единственный в СССР и в России олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина Владимир Павлович Белоусов проживает во Всеволожске. Но не все в курсе, что первый в России олимпийский чемпион Николай Панин-Коломенкин работал сначала в Гатчине, потом – в Луге. Именно он выиграл Олимпиаду по фигурному катанию на коньках в 1908 году. А первая в СССР олимпийская чемпионка по зимним видам спорта Любовь Владимировна Баранова-Козырева родилась в поселке Бугры Парголовского (сейчас Всеволожского) района. В 1956 году она выиграла Олимпиаду по лыжным гонкам.

Книга собрала истории не только спортсменов, но и их тренеров. В особом разделе имена тех участников Олимпийских игр, кто нашел последний приют на Ленинградской земле.

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области объявил благодарность корреспонденту газеты «Всеволожские вести» Людмиле Однобоковой и Заслуженному тренеру РСФСР Леониду Алексеевичу Баранову за помощь в подготовке справочника «Олимпийская летопись Ленинградской области». Благодарность была опубликована на сайте «Центра подготовки сборных команд Ленинградской области», а также – в книге «Олимпийская летопись Ленинградской области».

Выпуск олимпийской летописи приурочен к 75-летию Великой Победы. Для спортивных деятелей Ленинградской области она стала событием года.

Соб. Инф.