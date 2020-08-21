Спортсмены из Всеволожского района взяли золото в Первенстве области по мини-футболу

18 августа в городе Коммунар Гатчинского района состоялся Финал Первенства Ленинградской области по мини-футболу среди мальчиков 2011–2010 года рождения. В финал вышли шесть сильнейших команд Ленинградской области.

Среди финалистов оказались команды «Атлант» из Тосно, «Факел-Кинеф» из Киришей, «Кватро» из Волхова, «Нева» из Кировска. Всеволожский район представляли две команды: «Лавина-2010» из Сертолова и МБУ «ВСШОР» из поселка имени Морозова.

Первое место в упорной борьбе завоевали футболисты из команды МБУ «ВСШОР». Тренируют команду преподаватели Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва Заур Натигович Ржевский и Владислав Владимирович Елкин.

Соб. инф.