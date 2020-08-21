На улицы Всеволожского района вышла «Команда 47»

В области стартовал проект «Ленинградские социальные гарантии». Во всех районах волонтеры «Команды 47» проводят опросы жителей о том, как сделать жизнь в регионе качественнее и комфортнее. Результаты анкетирования будут учитываться при разработке закона о социальных стандартах Ленинградской области.

Волонтеров легко узнать по брендированной одежде и яркой красной сумке с надписью «Команда 47». Опросы касаются разных тем: экономики, экологии, комфортной среды, образования, культуры, социальной политики, медицины. Жители могут ознакомиться с уже сформированными предложениями, оценить их актуальность или дополнить. Также можно высказать свои пожелания и предложения.

Чтобы сбор мнений не занимал много времени и у каждого была возможность высказаться, опросы будут проводиться еженедельно по двум темам. О местах, где волонтеры проводят опросы, можно узнать в своих муниципалитетах.

Фото пресс-службы администрации Бугровского сельского поселения