Ленинградская панорама: они возводят счастье под ключ

Вот уже больше шестидесяти лет во вторую неделю августа в России поздравляют строителей – тех, кому мы обязаны комфортным жильем, красивыми зданиями театров и концертных залов, современными школами, удобными вокзалами и аэропортами.

Обычно весной и летом работа на стройках кипит. Прямо как в песне, что весело распевали герои старого советского фильма: «За ночь ровно на этаж подрастает город наш». Когда в нынешнем марте на страну обрушился ковид, казалось, что каменщикам и отделочникам, прорабам и крановщикам придется уйти в отпуск, отложат в сторону чертежи архитекторы и проектировщики. Однако специалисты крепко подумали, все взвесили и приняли решение стройки не останавливать. Работы вели с соблюдением противоэпидемических мер, и ни на одной стройплощадке не было вспышек заболевания. Об этом в Ломоносовском районе на встрече лучших представителей отрасли напомнил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Строительный комплекс продолжает развиваться, несмотря на ограничения. Мы – регион большой стройки. Когда едешь по КАД, то видишь: везде идет строительство жилья, возводятся промышленные объекты. Стройка – это жизнь, здесь каждый вложенный рубль дает от 7 до 10 рублей вложений в другие отрасли: это электрика, электроника, производство инертных материалов, работа транспортных компаний, производство стройматериалов, – подчеркнул глава региона.

По традиции в преддверии профессио­нального праздника наиболее отличившимся работникам вручили ведомственные награды и благодарности, также подвели итоги конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области – 2019».

Среди застройщиков отметили лидеров массового жилого строительства (ГК «Полис групп») и малоэтажной застройки (ГК «Красная стрела»), тех, кто не нарушает сроков ввода (компания «ЦДС»), передовиков производства и поставок стройматериалов, конструкций и инженерного оборудования (Киришский домостроительный комбинат). Сам список номинаций говорит о том, сколь серьезно в области относятся к строительству: «За создание комфортной жилой среды» (ГК «Евроинвест Девелопмент»), «За творческий подход в реализации проектов» (ИСК «Мавис»), «Лучший проект благоустройства жилого комплекса («Лидер»), «За бережное отношение к природе» (ЖК «Эко Сити» от группы RBI).

К своему празднику строители стараются приурочить сдачу важных объектов. Результаты их работы у всех на виду. Несмотря на вмешательство пандемии, с начала года в регионе введено уже более миллиона квадратных метров жилья. И заданный темп строительства снижаться не будет.

Инга Решетова