Ленинградская панорама: как школьники справились с ЕГЭ?

«ЕГЭ в этом году прошел в особых условиях. Выпускникам пришлось непросто из-за переноса экзаменов, из-за ограничительных мер. Многие школьники, сдававшие ЕГЭ по химии, говорили, что задания были слишком сложные, нестандартные. А как справились с химией ленинградские выпускники?» – Ольга Зотова, Волховский район.

Пятьдесят пять выпускников средних школ в этом году сдали ЕГЭ на 100 баллов, и четверо из них получили максимальную оценку по предмету «химия». Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам ЕГЭ, сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

По его словам, регион из года в год демонстрирует положительную динамику результатов ЕГЭ: в 2019 году было 45 стобалльников, в этом — 55. Средний балл по предметам также подрос по сравнению с предыдущим периодом, по большинству дисциплин он соответствует среднему по стране или даже выше.

Результаты по химии тоже улучшаются. Сергей Тарасов привел цифры: в 2017 году 8,8% ребят набрали больше 81 балла, а в этом году таких уже вдвое больше — 16,5%.

По мнению Веры Гребенщиковой, учителя химии лицея № 1 (Всеволожск), волну возмущений вызвали изменения в формулировках некоторых заданий. Но подобные корректировки вносятся ежегодно.