Когда в Мурино вернется чистый воздух?

Областной Комитет по экологическому надзору возбудил административное дело в отношении мусороперерабатывающих предприятий в Мурино. Специалисты эконадзора намерены до конца года отслеживать состояние воздуха.

Местные жители неоднократно жаловались на предприятия «Мед-экология» и «Фаворит», занимающихся переработкой мусора. Главная претензия – неприятный запах и дым, уходящие далеко за пределы рабочей территории. В результате длительной систематической работы в отношении предприятий было возбуждено дело об административном правонарушении.

Как пояснили сотрудники Комитета, привлечение к ответственности подобных предприятий связано с определенными трудностями. На данный момент в российском законодательстве отсутствует система нормирования запаха. Специфический запах может исходить от смеси различных веществ, при этом ни одно из них не будет превышать максимально допустимых значений. Субъективное восприятие запаха при этом не учитывается. Поэтому поиск конкретных фактов нарушения может затягиваться.

Однако в июле этого года в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». Благодаря изменениям, закон будет учитывать такие понятия как «запах» и «региональный норматив запаха».