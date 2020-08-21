Гряда Вярямянселькя вошла в десятку лучших маршрутов России

Ленинградская область активно развивает экологический туризм – уже разработано более десятка популярных экологических троп. В планах довести их количество минимум до 47 – под стать цифровому коду региона.

Об этом губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко рассказал на вебинаре «Прямая линия гостеприимства». Его слушателями были туроператоры из различных регионов России. Александр Дрозденко сообщил, что экологическая тропа «Гряда Вярямянселькя» вошла в десятку лучших маркированных маршрутов России.

– Я прошёл эту тропу от начала до конца, чтобы составить личное впечатление, – поделился глава региона. – Это очень интересный маршрут, который одновременно является особо охраняемой природной территорией. Он – с разным ландшафтом, и там много сохранилось редких растений, цветов, кустарников, которые очень интересны для Карельского перешейка.

Гряда Вярямянселькя расположена в Приозерском районе. Это крупнейшая на северо-западе России конечно-моренная гряда. Она тянется на 50 километров вдоль озера Вуокса и озера Суходольское. С 1976 года она была признана государственным природным заказником. Недавно по этому заказнику был проложен веломаршрут длиной в семь километров. Экотропа имеет кольцевую структуру и проходит по густому сосновому лесу. Туристы преодолевают возвышенности и низины, а потом дорожка выводит к красивому озеру, которое называется Лебяжье. Преодолеть маршрут полностью можно за 1 час 30 минут.

Прекрасный экологический маршрут разработан и в Линдулловской пихтовой роще, в заказнике Раковые озера. Также популярная экотропа проходит по Колтушскому заказнику во Всеволожском районе.

Людмила Однобокова