Август бьет рекорды по потеряшкам

В этом году в августе блуждало в лесах и просило о помощи рекордное количество людей. Об этом на пресс-конференции, посвященной поиску и спасению заблудившихся, сообщил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области Павел Николаевич Стецун.

Павел Стецун озвучил цифры, актуальные на 18 августа. С 1 июня число потерявшихся в природной среде составило более 900 человек. Большинство из них было найдено в первые же сутки, но, к сожалению, семь человек за это лето в ленинградских лесах погибло. Для сравнения: в 2019 году за весь год было 885 заявок о помощи, а терялось – 1250 человек. Погибших за прошлый год было 14 человек. Таким образом, этот август обещает быть рекордным по числу пропавших людей. Ведь впереди самый опасный период – пик «потеряшек» приходится на последнюю неделю августа и первую неделю сентября. Высока вероятность, что данные печальной статистики текущего года будут дополнены.

В начале августа бывали дни, когда в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области поступало до 40 заявок в день. В этом году хороший урожай на грибы, и желающих набрать их самостоятельно достаточно. К тому же из-за пандемии многие петербуржцы переселились в Ленинградскую область, а у городских жителей слабые навыки ориентирования в лесу.

Наши читатели стараются прислушиваться к советам, о которых говорят спасатели и которые мы неоднократно публиковали на страницах газеты «Всеволожские вести». Люди берут с собой в лес полностью заряженный мобильник, одеваются в яркую одежду и сообщают родным, куда отправляются. Подводит, как правило, излишняя самоуверенность: «Я этот лес знаю, я сюда ходил много раз и не терялся». С такими мыслями грибники забредают вглубь леса, пока не потеряют привычные ориентиры. Самоуверенность, внезапное ухудшение здоровья и травматизм – основные причины трагедий в лесу.

Заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области сообщил, что чаще всего люди теряются даже не в дальних, а в ближайших к Петербургу районах – Тосненском, Приозерском, Выборгском и Всеволожском.

Людмила Однобокова