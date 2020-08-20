Точки соприкосновения: Ленинградская область и Санкт-Петербург обсуждают вопросы взаимовыгодного сотрудничества

«Два региона – одна агломерация» – именно под таким девизом прошло сегодня, 20 августа, заседание координационного совета на Суворовском, дом 67.

– Такой расклад для нас выгоден, ведь Санкт-Петербург и Ленобласть большое единое территориальное пространство, – отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов. – Мы не рассматриваем город и 47-й регион отдельно друг от друга. У нас практически нет разногласий. Зато есть много рабочих моментов, над которыми продолжается сотрудничество. Примером тому договоры о совместных инвестициях на один триллион рублей, которые были заключены на прошлогоднем Международном Петербургском экономическом форуме. Мы взаимодействуем в области транспорта, выстраиваем единую политику в сфере рекультивации полигонов.

Совместные проекты реализовывались и в сфере туризма. Например, введение электронных виз для иностранцев и организация совместных маршрутов.

– Только объединив преимущества, можно привлекать инвестиции в наши субъекты, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Петр Первый открыл окно в Европу, а у нас уникальный шанс открыть ворота, используя огромный транспортный потенциал. Наша сила не столько в объединении, сколько в единении.

Напомним, что до конца года будет подписано соглашение о перевозке жителей двух субъектов, в том числе затронут и вопросы льготного проезда. Также между областью и городом обсуждается создание транспортных узлов и развитие улично-дорожной инфраструктуры.

Ирэн Овсепян