Профессия без ограничений: всеволожский Мультицентр набирает учеников

Всеволожский Мультицентр социальной и трудовой интеграции объявил о дополнительном наборе молодых людей с инвалидностью на обучение в этом году.

Все желающие могут пройти бесплатное обучение по разным направлениям. В Мультицентре подготавливают швей, пекарей, кухонных работников, операторов ЭВМ, садовников. Также можно обучиться уходу за животными, изготовлению обуви и даже созданию художественных изделий из лозы или керамики.

Особенностью Мультицентра являются индивидуальный подход к обучению, учитывающий особенности конкретного ученика, и последующее сопровождение выпускников вплоть до трудоустройства.

Все необходимые ведомства – МФЦ, Служба занятости, Фонд соцстрахования – находятся здесь же, на базе Мультицентра. За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам 8 921 377-47-47; 8 (813-70) 433-87; 8 812 643-16-31.