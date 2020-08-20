Приходите к нам трудиться: во Всеволожске прошла ярмарка вакансий

Более десяти работодателей приняли участие в ярмарке вакансий Всеволожского и Кировского районов. Мероприятие прошло сегодня, 20 августа, в КДЦ «Южный».

– Главная цель таких мероприятий – снять напряженность на рынке труда, – говорит и.о. начальника Биржи труда Всеволожского района Наталья Петрова. – Это особенно актуально во время пандемии, когда на одну вакансию претендует шесть соискателей.

Сегодня на учете состоит около 10 тысяч безработных. Большинство из них жители Кудрово, Мурино и Бугров.

– По специальности я инженер, но работала в сфере образования, – говорит соискатель Лариса. – Пришла найти работу поближе к дому, поэтому рассматриваю разные вакансии.

Работодатели предлагают достаточно широкий выбор. Есть те, кто ищет готовых специалистов, но есть места и для новичков.

– Нам требуются сборщики респираторов, рассматриваем сотрудников без опыта работы, – говорит менеджер по персоналу «Респираторного комплекса» Елена Новикова. – Недавно на предприятии открылся новый участок изготовления респираторов «Нева», появилось 30 дополнительных вакансий.

Предприятие предлагает сменный график работы, заработную плату примерно 35 тысяч рублей, оформление срочного договора до 31 марта. Сегодня на заводе трудятся около 600 человек.

– Нам нужны как высококвалифицированные специалисты, так и рабочие руки, – говорит начальник отдела кадров АНО НПО «Поиск» Наталья Шишкина. – Размер заработной платы определяется в ходе собеседования. Наше предприятие производит продукцию гражданского назначения, поэтому требуются инженеры, знающие толк в своей работе. Имеется у нас и сборочный цех, где также есть вакансии.

Ирэн Овсепян

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