Побег от коронавируса: 2,5 миллиона дачников перебрались во время пандемии из Петербурга в Ленинградскую область

На заседании координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсудили вопросы синхронизации мероприятий по регулированию санитарно-эпидемиологической ситуации двух субъектов. Было отмечено, что 20 процентов произведенных на заводах 47-го региона средств индивидуальной защиты поставлялась в Петербург.

По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, около 2,5 млн горожан во время карантина переехали на дачи, что положительно сказалось на эпидемиологической ситуации.

– Мы быстро пришли к единой системе совместной работы, – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. – В первое время мы ввели 60 ограничений, на сегодня из них осталось только 13. Ставка на синхронизацию действий Санкт-Петербурга и Ленобласти стала фундаментальным принципом борьбы с пандемией. Благодаря этому ограниченные ресурсы были потрачены эффективно, что помогло спасти здоровье и даже жизни наших жителей.

Ирэн Овсепян