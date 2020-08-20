Ленинградская область и Санкт-Петербург подписали соглашение о транспортном сотрудничестве

Дорожные пробки во время ремонта дорог можно устранить благодаря взаимной синхронизации и интеграции информационных систем двух агломераций.

Об этом сегодня, 20 августа, на подписании соглашения о межведомственном сотрудничестве рассказали глава регионального дорожного комитета Денис Седов и начальник государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ) Олег Зотов. Благодаря документу будет регламентирована совместная работа по развитию законодательства о дорожной деятельности.

– Планируется, что планы по синхронизации ремонта улично-дорожной сети Санкт-Петербурга и региональных трасс Ленинградской области будут регламентироваться в конце каждого года, – отметил Денис Седов. – Такая работа будет проведена на 35 магистралях. В данный момент комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области разработал предложения по изменению федерального законодательства. Документ предусматривает возможность оформления протоколов по административным правонарушениям, касающихся незаконных работ в полосе отвода и повреждения дорог.

Ирэн Овсепян