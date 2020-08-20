В Щеглово откроется этнопарк с Аллеей героев

18 августа в Доме Дружбы Ленинградской области состоялась международная конференция «Дорога Жизни – Дорога Воинской Славы». Инициатором акции выступила Ассамблея народов Евразии Ленинградской области.

В мероприятии приняли участие руководители национально-культурных автономий и религиозных общин Ленинградской области и Санкт-Петербурга, общественные деятели и представители власти.

– У нас много интересных инициатив, – отмечает Руководитель Представительства Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской области Юрий Паламарчук. – Например, в Щегловском сельском поселении на месте дислокации 136 Гвардейской дивизии состоится открытие этнопарка с Аллеей героев Великой Отечественной войны.

Старт международной патриотической акции «Дорога жизни – Дорога Воинской Славы» дан 6 июня текущего года по инициативе представительства Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской области. Мероприятия приурочены к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне и предстоящему 80-летию создания легендарной Дороги Жизни.

– Войну выиграла многонациональная советская армия. Представители разных этносов сражались насмерть и отстояли блокадный Ленинград. Считаю, что Дорога жизни должна стать одним из символов Воинской Славы, как и Брестская крепость. Сейчас мы вместе снимаем документальный фильм, посвященный защите Ленинграда. Среди наших важных проектов – поднятие со дна Финского залива бронекатера времен Великой Отечественной войны. Ассамблея народов Евразии в Ленинградской области в начале нынешнего года запустил Вахту Памяти.

По результатам заседания участниками было принято обращение к Губернатору Ленинградской области Алекандра Дрозденко с предложением поддержать международную патриотическую акцию и стать почетным председателем ее организационного комитета. А также, согласно плану мероприятий, осуществить закладку камня будущему монументу многонациональному личному составу 136 (63) гвардейской дивизии, защищавшей блокадный Ленинград в месте ее дислокации в годы Великой Отечественной войны в поселке Щеглово 8 сентября.

Ирэн Овсепян