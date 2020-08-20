Из туриста в фермера: Ленинградская область осваивает новые виды туризма

Ленинградская область находится на четвертом месте в России среди приоритетных направлений для российских туристов. В прошлом году регион посетило 5 миллионов человек. Сегодня область планирует развивать не только традиционные маршруты, но и набирающий популярность активный туризм.

Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе вебинара «Прямая линия гостеприимства». Глава региона на примерах показал туроператорам из различных уголков России, насколько привлекательной является наша область.

Сейчас регион может предоставить маршруты на любой вкус. Помимо исторического, в области прекрасно развит паломнический, спортивный, гастрономический и экологический туризм. Есть маршруты, которые объединяют в себе разные направления. К примеру, в Волосовском районе можно осмотреть усадьбу Н.К. Рериха «Извара» и тут же, по соседству, посетить экологическое хозяйство «Приют Белоснежки». Тосненский район предлагает совершить экскурсию в Саблинские пещеры с их уникальной экологической системой, а рядом с Саблино находится Усть-Ижора, где Александр Невский одержал победу над шведами. И в Усть-Ижоре есть музей с диорамой Невской битвы.

– Мы считаем, что в Ленинградской области хорошо будет развиваться ностальгический промышленный туризм, – продолжил Александр Юрьевич.

Некоторым при этих словах в голову пришли мысли об экскурсии на атомную электростанцию в Сосновом бору. Однако губернатор сделал акцент на Волховской ГЭС – самой первой в Советском Союзе. В ее залах стоят турбины постройки 20-х годов XX века, которые все еще находятся в рабочем состоянии.

Зашла речь и о развитии агротуризма. За рубежом весьма популярными стали поездки на одну-две недели в гости к фермерам. Жители больших городов хотят на время оторваться от привычной обстановки и окунуться в деревенскую жизнь. Обычно эти путешествия приурочены ко времени сбора урожая. Фермеры бесплатно предоставляют гостям питание и место в гостинице, а взамен гости помогают в сборе овощей и фруктов, или в уходе за домашним скотом.

В Ленинградской области такой вид туризма пока в новинку, однако двух-трёхдневные маршруты по отдаленным сельским районам набирают популярность. Например, в Лодейнопольском или Подпорожском районе можно пожить в деревенском домике, самому себе истопить баньку и заодно осмотреть древние деревянные церкви. В перспективе могут быть организованы экскурсии на пчеловодческие, или винодельческие хозяйства. Говоря об этом, губернатор напомнил про программу «Ленинградский гектар». Он сообщил, что земли по этой программе можно получить не только под развитие сельского хозяйства, но и под объекты сельского (агропромышленного) туризма. Комитет по туризму готов рассматривать такие заявки.

Людмила Однобокова

На фото Антона Ляпина – центр спасения диких животных «Велес» в деревне Рапполово